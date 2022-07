x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno relativo agli ultimi interventi applicati ai marciapiedi.

Si sono conclusi la scorsa settimana tre importanti interventi volti al miglioramento della sicurezza e accessibilità di strade e marciapiedi nelle vie Garcia Lorca, Petrarca e Miola, situazioni individuate da tempo dall’Amministrazione comunale tra le più critiche e segnalate anche dai cittadini.

Rispetto alla programmazione di inizio anno quindi, la Giunta Airoldi ha aggiunto queste opere di manutenzione ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Via Garcia Lorca

L’area, in prossimità di strutture sociali, sportive ed ambientali di interesse pubblico, ha visto il rifacimento completo dei marciapiedi sui due lati, compresi i parcheggi rialzati e gli scivoli di raccordo, e del manto stradale, anch’esso compromesso. Con l’occasione, oltre al posto disabile già presente, è stato riservato uno stallo alle donne in gravidanza o con figli fino ai due anni di età (parcheggio rosa), come fortemente richiesto dai cittadini, e sono stati inseriti attraversamenti pedonali.

Via Petrarca

A seguito delle segnalazioni pervenute, si è provveduto a raccordare mediante scivoli il piano marciapiede con il manto stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli ingressi alle aree verdi, intervenendo anche con il rifacimento degli accessi che

presentavano ammaloramenti e dislivelli con problematiche di sicurezza.

Via Miola

Per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale a ridosso della rotatoria di via Bergamo, vista la velocità di transito di molte auto, pericolosa anche nell’attraversamento della rotatoria, si è realizzato un rialzo stradale a filo marciapiede ben segnalato e con differenziazione cromatica, e dotato di pavimentazione tattile per non vedenti. L’intervento ha comportato anche il rifacimento delle caditoie stradali per lo scarico dell’acqua.



25072022