SARONNO – Valutato positivamente dall’amministrazione comunale saronnese il potenziamento dell’offerta formativa che il Cpia Varese (centro provinciale per l’istruzione degli adulti) ha attivato dallo scorso mese di marzo, i due enti hanno trovato un nuovo accordo per replicare l’esperienza anche nell’anno scolastico 2023/2024.

La sperimentazione di ampliamento degli spazi messi a disposizione dal Cpia per l’alfabetizzazione linguistica rivolta agli adulti stranieri era stata voluta dall’amministrazione Airoldi in primavera, quando, per far fronte ad un aumento di richieste da parte soprattutto di donne straniere, erano stati individuati degli spazi presso la Parrocchia Ss. Pietro e Paolo che, grazie alla copertura economica del Comune di Saronno, sono stati utilizzati proprio per ospitare le nuove iscritte.

Questo intervento, in termini economici, del Comune di Saronno ha permesso di portare il numero dei frequentanti i corsi di alfabetizzazione per stranieri ad oltre 400 unità: l’adesione a questi corsi è una dimostrazione di quanto siano un’opportunità di integrazione da supportare.

Nello specifico, ad oggi le iscrizioni ai corsi del Cpia sono 360: 120 persone frequentano le lezioni serali all’Itis di via Carso e 90 persone sono ospitate da Casa di Marta per i corsi del mattino. Grazie alla convenzione con l’Amministrazione comunale sarà possibile smaltire anche la lista d’attesa.

