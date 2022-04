x x

SARONNO – “E’ partito nel pomeriggio di ieri dalla via Ferraris l’importante intervento di sistemazione dei marciapiedi cittadini programmato dall’Amministrazione comunale in questo 2022”. Ad annunciarlo, con una nota, è l’ente locale.

Appalto da 300 mila euro

L’appalto è quello da circa 300 mila euro che porterà al restyling di diversi marciapiedi cittadini, che verranno messi in sicurezza, resi idonei al passaggio di carrozzine e passeggini, e coperti da un nuovo manto. I marciapiedi oggetto dell’intervento sono quelli di via Ferraris, via Fiume, via Quasimodo, via Volonterio (del tratto compreso tra la rotatoria Prealpi e la via Alliata) e l’isola centrale di piazzale Cadorna. Nello stesso programma è stata inserita anche la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in via Miola, in corrispondenza della rotonda del supermercato: per l’autunno le opere saranno concluse.

(foto: uno dei cantieri stradali aperti a Saronno)

22042022