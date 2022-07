x x

SARONNO – La maxi operazione contro ‘ndrangheta che oggi ha visto 11 misure cautelari tra Saronno, Cislago e Reggio Calabria è partita da una vicenda che ha suscitato molto clamore in città. Le indagini sono state avviate dopo che la notte del 13 settembre 2017 si era verificato un incendio doloso che aveva danneggiato, rendendole inutilizzabili, sei autovetture di servizio di proprietà dell’Amministrazione comunale di Saronno.

In sostanza, nella notte, avevano preso fuoco diverse vetture sul tetto del comune. Alcuni automobilisti avevano dato l’allarme ed erano accorsi i vigili del fuoco raggiunti dall’allora comandante della polizia locale, Giuseppe Sala, e da Alessandro Fagioli, all’epoca sindaco.

Le vetture erano interamente carbonizzate malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Saronno con supporti da Lomazzo e Appiano. I pompieri hanno lavorato per oltre due ore prima di riuscire a spegnere tutti i sei incendi. A salvarsi solo l’auto del segretario comunale che i piromani hanno cosparso di benzina, ma non ha preso fuoco. Danni anche al tetto del comune a causa del calore sprigionato dalle fiamme.

Le attività investigative, immediatamente avviate dai Carabinieri, pur non riuscendo a individuarne i responsabili, hanno però permesso di far luce su un inquietante scenario afferente imposizioni messe in atto, anche con il ricorso a esplicite minacce e atti di forte violenza, da parte di soggetti con cointeressenze economiche e stabilmente inseriti nel tessuto imprenditoriale della zona compresa tra i territori dei Comuni di Saronno, Cislago e Gerenzano, alcuni di loro originari della provincia di Reggio Calabria, con legami ad esponenti di famiglie di ‘ndrangheta egemoni sul versante tirrenico dell’estrema provincia calabrese.

