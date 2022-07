x x

SARONNO – Si terranno domani pomeriggio alle 15.30 alla chiesa Santo Stefano di Tradate i funerali di Annalisa Conti, 48enne giornalista de La Settimana di Saronno che si occupava della zona di Tradate. Annalisa si è spenta domenica mattina dopo aver lottato contro la malattia che l’aveva colpita alla fine dello scorso anno.

La sua scomparsa ha lasciato senza parole tutta la comunità tradatese ma anche il mondo della stampa locale. Energica e vitale si occupava di cronaca, politiche e storie da oltre vent’anni con lo stesso entusiasmo e amore per la propria professione. Dopo a partire dalle 15 con la recita del rosario l’intera Tradate si stringerà intorno alla famiglia a partire dal marito e ai colleghi per l’ultimo saluto.

