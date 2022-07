x x

SARONNO – Movimentato episodio l’altra notte all’1.20 in viale Rimembranze a Saronno – nella zona della stazione centrale – dove un 24enne abitante a Uboldo all’apice di una discussione è stato aggredito – pare per futili motivi – da un nordafricano, è spuntato anche un coltello ed il giovane è stato ferito ad un dito. Una lesione comunque molto superficiale.

Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’anbulanza della Croce rossa saronnese: il ferito è apparso un po’ scosso per la disavventura, è stato medicato sull’autolettiga e non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno raccolto la testimonianza dell’uboldese ed avviato accertamenti, al fine di rintracciate lo straniero, dileguatosi prima dell’arrivo dei soccorsi. Il fatto è accaduto lungo il marciapiede alberato non lontano dalla intersezione con via Pola.

