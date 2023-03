x x

SARONNO – Vandali scatenati sul Saronno-Varese di Trenord, sputi e calci a capotreno e passeggero.

Ha cercato di rubare dei prodotto per l’igiene personale ma quando il personale se n’è accorto chiedendogli cosa stesse facendo ha reagito dandosi alla fuga e per farlo ha esitato a strattonare una commessa 62enne che ha cercato di bloccarlo prima che infilasse l’uscita.

Sarà la polizia locale cittadina, accorsa sul lungo dell’incidente, a chiarire la dinamica del sinistro avvenuto martedì 28 marzo a Solaro in via San Pietro dove un’auto si è ribaltata sulla sede stradale. Pochi minuti prima delle 8 due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale. L’impatto ha fatto accorrere alcuni residenti e fermare gli automobilisti di passaggio.

“E’ stata approvata dalla Giunta comunale una variazione di bilancio da 2 milioni e 200 mila euro per permettere la realizzazione della nuova scuola Rodari, come da progetto finanziato da Regione Lombardia”. Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale.

L’appello di una mamma: “Non posso portare mio figlio in terapia. Il Comune non ci aiuta più coi costi di trasporto”.

29032023