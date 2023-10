SARONNO – Un tentativo di rapina? Una lite per futili motivi? Conti in sospeso da regolare? Sono ancora tutte aperte le ipotesi sulle cause dell’aggressione avvenuta sabato sera in via Varese.

E’ successo nel quartiere Retrostazione, indicativamente all’altezza dell’intersezione con viale Escrivà. Da qui poco prima delle 19 di sabato è arrivata una richiesta di aiuto. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza della Croce Viola di Cesate presto raggiunta da una pattuglia dei carabinieri. Sul posto c’era un ragazzo con una ferita alla mano.

Il giovane di origini nordafricane ha spiegato di essere stato aggredito da tre stranieri. Non ha saputo indicare chi fossero o elementi per identificarli. Ha solo detto che al momento dell’arrivo dell’ambulanza erano appena saliti su un auto con cui si sono dileguati. Il personale sanitario della Croce Viola di Cesate ha prestato le prime cure al giovane che ha preferito rifiutare il trasferimento all’ospedale.

Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che avviare le indagini iniziate dalla videosorveglianza del quartiere che potrà fornire informazioni sull’auto e quindi anche sugli aggressori. Da chiarire anche se ci sia un collegamento con la rissa avvenute alcune ore dopo in via Manzoni.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione