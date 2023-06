x x

SARONNO – Tra i ricordi dei saronnesi dell’ultima visita di Silvio Berlusconi, tre volte presidente del consiglio deceduto oggi 12 giugno, a Saronno c’è sicuramente la tentata aggressione con cui si è conclusa la visita del 2015.

La vicenda è diventata nota anche per essere stata rilanciata dai media nazionali: il 18 maggio 2015 alle 15,30 mentre Silvio Berlusconi arrivava in piazza delle Croce per il comizio elettorale che doveva chiudere la sua giornata saronnese c’è stato un momento di parapiglia. A raccontare l’accaduto era stata Francesca Pascale, allora compagna del premier, che aveva detto che un esagitato “aveva tentato di aggredire Berlusconi o qualcuno dell’entourage”.

Effettivamente 44enne saronnese, disoccupato con alle spalle problemi di droga, aveva tentato di raggiungere Berlusconi ma era stato immediatamente bloccato dai carabinieri di Saronno presenti in forze sotto la guida del capitano Giuseppe Regina. L’uomo era stato immobilizzato, ammenettato e portato in caserma. Qui al termine di un primo interrogatorio che si era concluso in serata era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel momento di concitazione, infatti, un militare aveva riportato alcune contusioni. Il saronnese era un volto noto alle forze dell’ordine ma anche ai cittadini visto che spesso in passato aveva dato in escandescenza.

Aveva scelto il patteggiamento e così è stato rilasciato, al termine della direttissima che si era tenuta il giorno dopo al tribunale di Busto Arsizio, il 44enne saronnese era stato condannato a 5 mesi subito sospesa. Era stato infatti rilasciato con l’obbligo di firma.

(foto il momento dell’aggressione)

