SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione dell’amministrazione comunale circa l’ultimo giovedì sera in musica dell’estate.

Ultimo “giovedì sera in musica” per l’estate saronnese, che ancora per domani 28 luglio sarà in piazza Volontari del Sangue con un concerto e con i negozi aperti per il turno serale grazie alla collaborazione dei commercianti!

Ad esibirsi, a partire dalle 20.30, saranno i Lumar, che offriranno una colonna sonora irlandese alla cena e dopocena dei saronnesi, grazie alla collaborazione di Albero Musicale.

