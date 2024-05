Città

SARONNO – “Per consentire alcune verifiche strutturali del ponte del sottopasso di via I maggio, che Ferrovienord ha programmato nelle prossime serate, la via sarà area di cantiere in orario notturno, dalle 22 alle 5.30 di domani 14 maggio, di dopo domani 15 maggo e nel giorno seguente, 16 maggio”. Lo comunica l’Amministrazione civica saronnese

Il sottopasso sarà quindi chiuso al transito e la viabilità così deviata: chi percorre corso Italia in direzione Uboldo avrò l'obbligo di proseguire in via Diaz o piazza Cadorna; mentre chi percorre via Primo Maggio in direzione della stazione avrà l'obbligo di proseguire in via Legnanino-via Lanino.

(foto: il sottopasso del ponte della Vittoria in via I maggio a Saronno; spesso chiuso per problemi di allagamento)

