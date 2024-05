Città

MADRID – SARONNO – Si è svolto a Madrid dal 9 all’11 maggio il quinto Congresso internazionale sulla nobiltà, organizzato dal ministero della cultura del regno di Spagna, dalla Real Associazione degli Hidalgos spagnoli, dall’Istituto internazionale di genealogia e dalla Commissione internazionale per gli ordini cavallereschi presieduta dall’italiano Pier Felice degli Uberti, uno dei massimi esperti al mondo di storia di famiglia e nobiltà.

Nella tre giorni, intensa di interventi internazionali, si sono alternati studiosi provenienti da vari paesi: Spagna, Regno Unito, Ungheria, Francia, Albania, San Marino, Italia e molti altri.

Tra i relatori anche Luciano Silighini Garagnani Lambertini che ha curato la conferenza dal titolo “L’inesistenza giuridica della nobiltà nella Repubblica italiana e la tutela dello Stato per le famiglie storiche discendenti da nobili”. Durante l’intervento, molto apprezzato dal presidente degli Uberti che ha sottolineato come finalmente, per la prima volta, qualcuno racconti la reale situazione della nobiltà in Italia, Silighini ha spiegato come la Costituzione, non riconoscendo e non tutelando la nobiltà, la rende di fatto inesistente; il saronnese ha poi illustrato le leggi nobiliari del passato regno d’Italia e come oggi possano essere tutelate le storie e i discendenti di famiglie un tempo beneficiari di nobiltà.

Tra gli ospiti al convegno il principe Leka Zogul, erede al trono d’Albania, e Don Pedro di Borbone, capo del casato delle due Sicilie.

Al termine del congresso si è tenuta sulla terrazza dell’esclusivo Club Financiero Genova della capitale spagnola, la cena di gala riservata ai relatori e agli esponenti della nobiltà spagnola e internazionale convenuti per l’occasione. Silighini era accompagnato dalla moglie Francesca La Gala e dalla figlia Alice. Al termine del gala, il brindisi del presidente degli Hidalgos, Don Manuel Pardo de Vera y Diaz, che ha fatto alzare i calici in onore del Re Felipe VI di Spagna.

(Foto del congresso e della cena di gala)

