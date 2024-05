Calcio

SAMARATE – Dopo la vittoria del girone B under 16 di Varese, gli allievi 2008 dell’Amor Sportiva allenati da Dario Borroni tornano a trionfare battendo la Vergiatese nella partita disputata ieri 12 maggio nello stadio comunale di Samarate conquistando, così, il titolo onorifico di campioni provinciali allievi under 16.

Sia nel primo che nel secondo tempo, l’Amor Sportiva ha un approccio decisamente più propositivo e offensivo rispetto agli avversari che, però, riescono a concedere pochi spazi di gioco facendo, così, concludere i 90 minuti regolamentari con il risultato di 0-0 rendendo, dunque, decisivi i rigori. Durante i calci di rigore si mette in mostra il grande talento dell’estremo difensore saronnese Federico Finazzo che riesce a parare ben tre tiri avversari determinando, così, la vittoria della partita viste le trasformazioni in reti dei proprio compagni.

Gli allievi 2008 dell’Amor Sportiva coronano, dunque, una stagione perfetta aggiungendo un trofeo onorifico importante vinto contro la squadra vincitrice del secondo girone under 16 di Varese confermando che quest’anno i ragazzi saronnesi non hanno rivali viste anche le zero sconfitte stagionali subite.

