Calcio serie D: Achenza nuovo giocatore della Caronnese

CARONNO PERTUSELLA- Michelangelo Achenza è un nuovo giocatore della S.C. Caronnese, che si prepara al prossimo campionato di serie D.

Centrocampista classe 1998, è reduce da una stagione con la maglia della Leon, dove ha collezionato ben 33 presenze con quasi 3000 minuti sul terreno di gioco. Conditi da 2 gol e 4 assist. Centrocampista centrale, Achenza è in grado di dare quantità e qualità alla squadra. Per tre anni a Vimercate (con un totale di 7 reti in maglia Leon), Achenza ha vinto due anni fa il mini campionato di Eccellenza. In precedenza, tanta Serie D con Ciserano, Villa Valle e Fanfulla.

(foto: Michelangelo Achenza con la maglia della Caronnese)

27072022