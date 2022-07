x x

CARONNO PERTUSELLA- La S.C. Caronnese è lieta di accogliere in rossoblù Filippo Austoni. La società di Caronno Pertusella si sta preparando alla prossima stagione ancora in serie D.

Trequartista, classe 2000, Filippo a soli 22 anni vanta già 130 presenze nel massimo campionato dilettantistico. In Serie D ha vestito le maglie di Vis Artena, Sondrio, Villa Valle e Fanfulla, dove ha chiuso l’ultima stagione con 5 reti tra campionato e Coppa Italia. Giocatore eclettico, in grado di saltare l’uomo e trovare anche l’assist per i compagni, Austoni può giocare in tutti i ruoli dalla mediana in su, prediligendo però la zona della trequarti.

Già agli ordini del tecnico Simone Moretti nella preparazione estiva, diamo a Filippo un caloroso benvenuto.

(foto: Filippo Austoni con la maglia della Caronnese)

