LOMAZZO – Nei giorni scorsi, in questo mese di luglio, è stata segnalata una tentata truffa a danno di due anziani coniugi di Lomazzo, che grazie alle continue informazioni non sono caduti nella trappola. I truffatori si sono presentati dicendo che dovevano controllare il contatore dell’acqua e che era saturo di gas e si poteva rischiare un esplosione. I coniugi non ci sono cascati e non hanno fatto entrare i falsi tecnici; è poi stata presentata denuncia ai carabinieri.

“Ricordiamo che nessun tecnico si presenta a casa chiedendo di entrare all’interno dell’abitazione. Passate parola alle persone anziane, per avvisarle che perdurano questi tentativi di truffa, per cui è importante essere prudenti e non consentire a nessuno di entrare in casa. Nel dubbio è sempre consigliato chiamare il numero della polizia locale 3356757258 o il numero dei carabinieri – rimarcano dal Comune – Non fidatevi di tesserini, oggetto di facile contraffazione, o di divise da tecnico che sono un possibile travestimento, né dei numeri indicati da coloro che si sono presentati alla vostra porta, all’altro capo della linea può esserci un complice; in caso di situazioni sospette chiamate piuttosto voi, senza esitazione, la polizia locale, per chiedere una verifica”.

