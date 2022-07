x x

SOLARO – “Abbiamo dovuto raccontarvi anche quest’estate più volte dei nostri interventi sui roghi scoppiati all’interno del parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Si tratta, come è comprensibile, di incendi dolosi o colposi, ovvero dovuti alla pericolosa disattenzione verso i pericoli da parte di chi frequenta il Parco. Il clima secco di questo 2022 contribuisce poi a creare situazioni di potenziale emergenza incendi”, a sottolinearlo dalla sede dell’ex Polveriera di Solaro, i responsabili dell’ente parco.

Che proseguono: “Ed è per questo che il nostro Parco da sempre crede nell’Educazione ambientale e nell’importanza di intervenire ad iniziare dai bambini per spiegare loro i pericoli del fuoco, ma anche come dare l’allarme in caso di fumo o fiamme nel bosco e come poi i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio intervengono in queste situazioni. Negli oratori di Cesano e di Senago si sono recati i nostri volontari Aib anti-incendio boschivo per la sensibilizzazione sul tema. Per i volontari il sorriso dei bambini è sempre il miglior ringraziamento che si possa ricevere”.

(foto d’archivio)

