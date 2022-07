x x

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Dante Cattaneo per Felice Bisaggio, volontario Gst, presidente Aido e membro della consulta Brollo.

Caro Felice, quante foto avremmo fatto ancora insieme…e per un semplice motivo: tu per gli altri eri sempre presente. Al mattino presto fuori dalle scuole per far attraversare i bimbi, tutti giorni, dal lunedì al venerdi, con qualsiasi condizione meteo: c’era Felice. I ragazzi tornavano da scuola in treno e la stazione faceva paura: c’era Felice.

Chi fa il Babbo Natale per le vie del Brollo? C’era Felice. E il servizio di sicurezza fuori dal cimitero il 1° novembre? C’era Felice.

Come volontario del Gst, come presidente Aido in memoria del tuo amato figlio Alex, come membro della Consulta del Villaggio Brollo. Facevi per quattro e forse più, ma eri una persona sola.

A settembre c’è da far ripartire il Pedibus? A chi avrei pensato? A Felice. Negli ultimi giomi dell’anno scolastico, tanti (compresi i miei figli) si sono chiesti: “Ma dov’è Felice?”. Non saresti mai mancato, perché eri sempre presente. Era l’inizio della malattia che di li a poco ti avrebbe portato via.

Quando penserò ad un uomo buono, ad un volontario dal grande cuore, ad un esempio di umiltà, operosità e generosità, ad un punto di riferimento penserò sempre a te, Felice.

Se ne vanno sempre i migliori ed è una grande ingiustizia.

