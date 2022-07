x x

SARONNO – Sono 60 i progetti finanziati dal bando Interventi Sociali di Fondazione Comunitaria del Varesotto a fronte di uno stanziamento iniziale di 400 mila euro, che – per venire incontro alle richieste pervenute – è stato innalzato a 551 mila euro.

Tra le realtà per i quali Fondazione Comunitaria assume il ruolo di “maggior sostenitore” non solo per la somma erogata, ma anche per la particolare vicinanza rispetto alle fasi progettuali e alla loro incidenza sui bisogni c’è Casa di Marta con il progetto Edu.ca. ossia educare alla Carità.

“In questi anni – spiegano da Casa di Marta – abbiamo promosso qualche iniziativa con scuole e parrocchie per avvicinare i ragazzi al tema della solidarietà e dalla carità. Educare i giovani ad uno sguardo di solidarietà è una vocazione della Casa di Marta che aggiunge a tutto ciò che avviene al suo interno un elemento fondamentale: i ragazzi di oggi sono il mondo di domani e non è abbastanza fare bene oggi, se non pensiamo anche al mondo di domani”.

“Il progetto Edu.ca. ci permetterà di strutturare meglio le azioni educative rivolte ai giovani, con la possibilità di personalizzare le proposte in base all’età dei ragazzi (dalla scuola elementare alla scuola superiore). L’obiettivo è rendere i ragazzi protagonisti della carità. Lo strumento della raccolta di beni alimentari sarà spesso usato come gesto concreto ma saranno poi promosse altre attività per coinvolgerli ancora più da vicino”.

Il progetto presentato alla Fondazione del Varesotto vede la Casa di Marta ancora in affiancamento alla Cooperativa Intrecci di Caritas Ambrosiana, con cui in questi anni, a partire dall’esperienza dell’emporio della solidarietà, si è collaborato sempre in modo molto positivo: “Con la pausa estiva metteremo in ordine di priorità le azioni da promuovere in modo che a settembre potremo presentare ufficialmente il progetto”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn