SARONNO – “E’ da poco meno di una settimana che i lampioni di via Campo dei Fiori sono accesi anche di giorno è possibile intervenire?” E’ la segnalazione che arriva da diversi saronnesi che vivono o si trovano a passare per la zona all’estrema periferia cittadina nei pressi del confine con Gerenzano.

In sostanza da lunedì 25 luglio i lampioni sono accessi non solo di notte, come è giusto che sia, ma anche di giorno: “Uno spreco di risorse in un momento per motivi economici ed ecologici si invitano famiglie e aziende ma anche le Amministrazioni a fare economia e attenzione anche su questi temi”.

Al momento le segnalazioni fatte all’Amministrazione comunale non hanno sortito effetto.

(Per la possibilità di utilizzare la foto si ringrazia il nostro lettore Alessandro Fresia)

