CISLAGO – Nella mattinata di oggi la polizia locale guidata dal comandante Marco Fantini è intervenuta per un incidente che ha coinvolto 4 veicoli. Lo scontro é avvenuto lungo via Battisti. Malgrado l’immediato intervento della polizia locale per deviare il traffico e fornire assistenza agli automobilisti le ripercussioni al traffico veicolare a causa anche dei considerevoli detriti lasciati dall’impatto.

Non é stato necessario l’intervento di mezzi di soccorso sanitario visto che non si sono registrati feriti. Tutti i conducenti sono infatti illesi.

