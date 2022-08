x x

SARONNO – Si terrà in villa Gianetti il concerto d Ferragosto: il 15 agosto nel cortile della villa storica, alle 21, si terrà un “viaggio per mare, nella storia della canzone d’autore genovese”.

Infatti si tratta di un programma denso di musica italiana, da Faber a Maqroll. A salire sul palco saranno Federico Sirianni, cantante, chitarrista e pianista, Alice Mappi al violino, Vito Miccolis alle percussioni e Veronica Perego al contrabbasso.

L’evento, patrocinato dal comune di Saronno, Unipli, pro Cantù, Storie di Cortile e Campomodori music, è ad ingresso libero, ma richiesta la prenotazione al numero 0296710358, o all’indirizzo mail [email protected]

In caso di maltempo, il concerto verrà spostato al cinema teatro Prealpi.



(foto d’archivio)

