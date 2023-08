x x

SARONNO – E’ un appuntamento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e in particolare dal vicesindaco Laura Succi che, presentando la stagione estiva, ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa. Il riferimento va al concerto in programma stasera, martedì 15 agosto in piazza Libertà.

L’appuntamento è alle 21 con la Monday orchestra feat Paolo Tomelleri per un “Omaggio a Benny Goodman”. Ingresso libero per i tutti i saronnesi. In caso di maltempo il concerto si terrà al cinema Prealpi di piazza Prealpi.

𝘓𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘥𝘢𝘺 𝘖𝘳𝘤𝘩𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘓𝘶𝘤𝘢 𝘔𝘪𝘴𝘴𝘪𝘵𝘪, 𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘗𝘢𝘰𝘭𝘰 𝘛𝘰𝘮𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳𝘪, 𝘥𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭 “𝘙𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘸𝘪𝘯𝘨”, 𝘉𝘦𝘯𝘯𝘺 𝘎𝘰𝘰𝘥𝘮𝘢𝘯, 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘖𝘳𝘤𝘩𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢, 𝘵𝘳𝘢 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘢𝘨𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘌𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘉𝘪𝘨 𝘉𝘢𝘯𝘥. 𝘐𝘭 𝘳𝘦𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘤𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘚𝘪𝘯𝘨 𝘚𝘪𝘯𝘨 𝘚𝘪𝘯𝘨, 𝘚𝘵𝘰𝘮𝘱𝘪𝘯’ 𝘢𝘵 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘢𝘷𝘰𝘺, 𝘓𝘦𝘵’𝘴 𝘋𝘢𝘯𝘤𝘦, 𝘒𝘪𝘯𝘨 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳 𝘚𝘵𝘰𝘮𝘱 𝘦 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪.

