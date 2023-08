x x

SARONNO – Oltre duecento persone sedute e tante altre in piedi. E’ stato un successo il concerto che l’Amministrazione ha proposto ieri sera in piazza Libertà. Dalle 21 la Monday orchestra feat Paolo Tomelleri si è esibita nell’ “Omaggio a Benny Goodman”.

Tante le persone presenti che a partire dalle 20 hanno occupato tutte le sedie preparate dall’Amministrazione, circa 200, e che poi si sono radunate intorno alla platea. Diversi gli appassionati del genere ma anche i curiosi che sono arrivati anche dai comuni limitrofi con una nutrita delegazione da Rovellasca e alcune coppie da Barlassina.

Ad aprire la serata il sindaco Augusto Airoldi e il vicesindaco Laura Succi che hanno ricordato la tradizione del concerto di Ferragosto per chi resta in città e le difficoltà, per tanti saronnesi e residenti del territorio, legate ai danni del maltempo.

Presente la polizia locale che è intervenuta quando un’anziana ha avuto un malore. Immediato l’allarme che ha fatto accorrere l’ambulanza della Croce Rossa.

Letteralmente presi d’assalto gli ultimi locali aperti, in piazzetta portici e in via Diaz, e le gelaterie.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione