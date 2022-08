x x

SARONNO – Qualche spettatore vedendo i goccioloni caduti alle 20 a Saronno è andato al cinema Prealpi dove si sarebbe dovuto tenere l’evento in caso di maltempo ma alla fine sono tutti arrivati in Villa Gianetti dove gli organizzatori avevano allestito tutto il necessario e dove il concerto si è svolto senza problemi.

Malgrado la pioggia caduta tra le 19,30 e le 20 un centinaio di saronnesi ha assistito ieri sera al concerto Faber a Maqroll che ha proposto “un viaggio per mare nella storia della canzone d’autore genovese” con Federico Sirianni (voce, chitarra, pianoforte) e Alice Nappi (violino).

Si tratta del concerto di Ferragosto organizzato per il secondo anno per l’assessore alla Cultura Laura Succi che ha rimarcato il proprio impegno, dopo le presenze registrate l’anno scorso, a lavorare per farlo rimanere come una tradizione saronnese.

Come detto l’acquazzone che ha interessato la città intorno alle 20 ha spinto qualche spettatore ad andare al cinema Prealpi (dove era previsto l’evento in caso di pioggia) ma alle 21 erano tutti in villa accomodati sulle sedie asciugate dal personale comunale.

(foto di Edio Bison)

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn