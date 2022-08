x x

SARONNO – “Un anestesista di 52 anni, di Saronno, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna con la quale aveva avuto una breve relazione”. La notizia è stata anticipata oggi dal quotidiano “Il Giorno” e rilanciata da Ansa e da moltissimi media nazionali.

L’arresto fa riferimento a quanto accaduto ad inizio luglio a casa dell’anestesista a Saronno. Il medico, che al momento opera in una struttura comasca, ha anche uno studio privato a Saronno, ma i fatti non riguardano la sua attività professionale o le strutture sanitarie dove lavora o ha lavorato.

“L’ipotesi investigativa – riporta il Giorno – è che abbia somministrato alla donna, convinta ad andare nella sua abitazione la sera del primo luglio, una dose di sedativo che l’avrebbe ridotta in stato di incoscienza. Il giorno successivo, durante una telefonata che la vittima ha registrato e poi consegnato ai carabinieri di Turate nello sporgere denuncia, il medico avrebbe ammesso di averle somministrato un farmaco e poi averne abusato mentre si trovava in stato di incoscienza”.

Il medico, assistito dall’avvocato Maurilio Vanzulli, ha negato però ogni accusa, parlando di rapporti consensuali.

Le indagini sono ora in mano alla Procura di Busto Arsizio che due giorni fa ha chiesto l’arresto del medico con l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcotiche. Oggi, 4 agosto, sarà sentiro dal giudice delle indagini preliminari.

