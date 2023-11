Cronaca

TURATE – Dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e danneggiamento di piante i due coniugi fermati l’altra sera a Turate perchè stavano facendo legna senza le necessarie autorizzazioni e permessi.

Moglie e marito, di origine straniera, stavano tagliando alcuni piante in un’area verde alla periferia cittadina. Non erano però i proprietari dell’area e non erano stati autorizzati. Arrivati sul posto, perchè impegnati in un’attività di controllo del territorio che ha interessato anche le aree boschive, i carabinieri della stazione di Turate li hanno visti con la motosega e hanno deciso di effettuare un accertamento.

Scoperto che non erano i proprietari del bosco sono stati portati in caserma per l’identificazione e il sbrigo delle pratiche giudiziarie visto che per loro è scattata una denuncia a piede libero.

