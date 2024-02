Comasco

TURATE – I carabinieri della stazione di Turate, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno denunciato a piede libero per invasione di edifici ed ingresso illegale sul territorio nazionale due cittadini marocchini di 24 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora ed irregolari sul territorio italiano. Sono stati anche segnalati all’ufficio stranieri per l’avvio delle pratiche per l’eventuale espulsione dal Paese, come da prassi in simili circostanze.

I due nordafricani sono stati controllati da parte dei militari turatesi mentre si trovavano all’interno di un complesso che si trova attualmente in uno stato di abbandono e che risulta essere prossimo alla demolizione. L’edificio è situato proprio a Turate ed è di proprietà di un imprenditore edile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

26022024