SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Luca Davide consigliere comunale di Obiettivo Saronno.

L’Amministrazione comunale ha concretizzato un progetto per i Giovani… a Turate però.

Apprendo dalla stampa che il Comune comasco ha attivato un servizio di comunicazione espressamente rivolto alla fascia di età 15-25.



E a Saronno? L’Assemblea Giovani della città degli amaretti, il 16 settembre di un anno fa, si riunì per la prima volta definendo come priorità la creazione di uno Spazio giovani e di un canale di comunicazione capace di parlare e raggiungere i ragazzi.

Sulla prima bisogna ammettere, e ringrazio l’assessore, che nonostante i tempi più lunghi del previsto si sta andando verso una direzione ben precisa richiesta dai giovani e spero che tutto ciò possa arrivare a una conclusione presto.

Sulla seconda – la comunicazione – non ci siamo: pare una delle tante proposte dimenticate inspiegabilmente nei cassetti dell’Amministrazione comunale.

Non credo, e con me tanti ragazze e ragazzi che conosco, che il settimanale Saronno 7 o la pagina facebook della Città di Saronno siano canali efficaci per comunicare con i giovani; e neanche il poco pubblicizzato canale Telegram sul quale vengono semplicemente ripostati i comunicati stampa pubblicati su Facebook.



È da un anno che l’Assemblea Giovani attende risposte e azioni concrete alle proposte. Risultati? Per ora il nulla. Il sindaco Augusto Airoldi, anche questa volta, è inadempiente.

Approfitto per ricordare al primo cittadino che nella sua maggioranza ci sono due giovani consigliere interessate allo sviluppo di questo progetto e che, a Turate, questo tema è stato portato avanti da un consigliere delegato appositamente nominato che ha raggiunto l’obiettivo.

Non basta attivare un’assemblea se poi non viene ascoltata, in tal caso l’assemblea, che anche io ho tanto voluto, rimane solo propaganda ad ora manca quindi un rapporto di fiducia e stima. Manca l’inclinazione a lavorare insieme. Perché si continua a dire “la città per i nostri figli e nipoti” pensando al futuro? I figli e i nipoti ci sono già ora, sono il Presente e hanno il diritto di essere presi in considerazione nell’agire concreto.



Per chi fosse interessato, di seguito vi racconto qualche dettaglio in più sul progetto:

1) Il 22 settembre l’Assemblea Giovani scrisse allo staff di comunicazione del sindaco chiedendo un incontro.

2) I Giovani raccontarono allo staff il progetto, arricchendolo con alcuni dettagli emersi dall’assemblea come il coinvolgere i giovani impegnati nell’alternanza scuola lavoro. Lo staff valutò positivamente la proposta e raccontò di conoscere alcuni progetti simili che potevano funzionare.

3) Ci furono diverse sollecitazioni rivolte al sindaco che, ad un certo punto, dichiarò di essere d’accordo e di averne parlato con gli uffici competenti.

4) Con un’interrogazione del 10 marzo chiesi asindaco Airoldi la situazione del progetto.

5) Il Sindaco, l’11 aprile rispose: “I giovani sono parte attiva dello stile di comunicazione recentemente condiviso tra Amministrazione e staff di comunicazione”. Cioè?

6) Ad oggi nessuna notizia è più pervenuta.

Attendiamo continuando a monitorare.

