SARONNO – Verranno disputati allo stadio Colombo Gianetti di Saronno i campionati italiani assoluti di atletica leggera, finale nazionale B. Padrona di casa, sarà, infatti, Osa Saronno Atletica, che nelle scorse ore ha annunciato le società ospiti. Non manca il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Saronno, per un evento di portata nazionale.

A competere nelle gare, divise sui giorni di sabato 17 e domenica 18 settembre, saranno gli atleti di società provenienti da tutta Italia. Per il settore maschile: Battaglio Cus Torino, Osa Saronno Libertas, Elite Academy Bari, Atletica Avis Macerata, Atl. Arcobaleno Savona, Team A Lombardia, Gs Self Montanari & Gruzza Re, Cus Sassari, New Atletica Afragola, Siracusatletica, Cus Genova, Acsi Campidoglio Palatino Roma. Nel settore femminile, invece, gareggeranno: Asd Team Treviso, Atletica Virtus Lucca, Asd Francesco Francia Bo, Team A Lombardia, Acsi Campidoglio Palatino Roma, Cus Genova, Uisp Atletica Siena, Cus Palermo, Atletica Alba Docilia Sv, Trevisatletica, Atletica Vigevano, Atl. Arcobaleno Savona.

(foto d’archivio)

