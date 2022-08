x x

TURATE – Sono 4, un 15enne, un 19enne, una trentenne ed un 33enne le persone coinvolte nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Turate in via Cavour. Erano da poco passate le 13,40 quando due vetture si sono scontrate frontalmente. Le vetture hanno finito la loro corsa sfondando una recinzione attigua alla cabina del gas.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno collaborato con il personale sanitario delle due ambulanze arrivate sul posto. Ad essere portate all’ospedale, di Saronno e Sant’anna di Como, sono state due delle 4 persone coinvolte.

I vigili del fuoco hanno anche accertato che non ci fossero perdite dalla colonnina del gas danneggiata mentre i carabinieri hanno rilevato il sinistro per risalire a dinamica e responsabilità.

