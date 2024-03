Cronaca

CISLAGO / LAZZATE – Oggi alle 15.20 intervento di carabinieri, ambulanza della Croce rossa e auto-infermistica alla periferia di Lazzate, in via Sant’Andrea, per un incidente stradale: ad entrare in collisione una automobile ed ua motocicletta, il centauro è caduto a terra ed ha abuto bisogno di assistenza medica. Dopo i primi soccorsi non è comunque apparso in condizioni preoccupanti: si tratta di un ragazzo di 22 anni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

Ambulanza della Croce rossa stamane alle 9.20 nella centralissima piazza Toti di Cislago per una caduta accidentale: è stata soccorsa una donna di 87 anni, trasportata quindi all’ospedale di Saronno per essere medica di comunque non gravi contusioni.

Oggi a Turate, lungo via per Limido, alle 11.40 è stata investito un ciclista di 19 anni: soccorso, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

