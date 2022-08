x x

CARONNO PERTUSELLA – Doppietta della formazione varesina della Rheavendors Caronno in casa contro il Banco di Sardegna Nuoro, per consolidare a prima posizione della classifica del girone B. Nel terzultimo impegno di stagione regolare la Rheavendors Caronno, dopo aver sorpassato il Poderi Dal Nespoli la settimana scorsa, consolida il proprio primato, completando uno sweep sul Banco di Sardegna Nuoro.

Inizio boom-boom per la Rheavendors, capace di realizzare due solo-homer con le prime due giocatrici a presentarsi nel box di battuta contro Elena Fois, lanciatrice partente di gara 1 per il Banco di Sardegna Nuoro. Dopo il 2-0 firmato da Melany Sheldon e Yuruby Alicart, la Rhea ha subito incrementato grazie a un doppio di Chiara Ambrosi, utile a spingere a casa Francesca Rossini (base ball) e Elisa Oddonini (errore difensivo). Nuoro ha cercato una reazione che è arrivata nella parte alta della seconda ripresa con due doppi consecutivi di Erika Piras e Giada Zidda: 2 punti a casa e rilievo in pedana per Caronno con Bianca Messina Garibaldi al posto di Silvia Durot. Da quel momento non c‘è più stata partita. Caronno ha continuato a macinare punti: 3 al secondo, 2 al terzo e di nuovo 3 al quarto inning. In mezzo ancora Sheldon (3 su 3 con un triplo) e Alicart (ancora un solo-homer al terzo inning). Finale 12-2 al quarto inning.

In gara 2 c’è maggiore equilibrio, quando si affrontano Ylian Tornes Vargas e Annabelle Ramirez, ma alla fine arriva comunque una vittoria netta per la squadra di casa: 4-0. Una vittoria maturata ancora grazie a Melany Sheldon, (2 basi ball su 2 presenze alla battuta), spinta a casa nella prima ripresa da una valida di Francesca Rossini; Yuruby Alicart, che nella terza ripresa spinge a casa ancora Sheldon ed Elisa Oddonini e, infine, grazie a Chiara Ambrosi: il suo singolo al quinto inning fa correre Sheldon a casa per la terza volta. Nuoro ha provato, al settimo, son Due singoli consecutivi di Erika Piras e Giada Zidda a mettere pressione, ma non completa l’opera e Caronno esulta.

Rheavendors Caronno – Banco di Sardegna Nuoro 12-2 (4° inn); 4-0

Risultati di sabato 13 agosto

Programma di Domenica 14 agosto

Mia Office Blue Girls Pianoro – Head Reborn Sestese (ore 11; 30’ dopo la fine di gara 1)

Classifiche:

Gir. A: Inox Team Saronno (17-7), .708; MKF Bollate (18-8), .692; Bertazzoni Collecchio e Mia Office Blue Girls Pianoro (14-10), .583; Head Reborn Sestese (8-14), .364.

Gir. B: RheaVendors Caronno (18-8), .692; Poderi dal Nespoli Forlì (17-9), .654; Metalco Thunders Castellana (12-14), .462; Taurus Donati Gomme Old Parma (10-16), .385; Nuoro Banco di Sardegna (7-19), .269; Bussolengo 2.0 (3-23), .115.

(foto: Yuruby Alicart, Rheavendors Caronno, indica la via. Credit: EzR/Nadoc)

14082022