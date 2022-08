Baseball giovanile, Rescaldina chiude al Kennedy

x x

RESCALDINA – Per la formazione giovanile dei Bulls Rescaldina, under 12, l’ultima di campionato si è svolta al prestigioso stadio Kennedy di Milano, in casa del Milano ’46 che si dimostra squadra forte, compatta e meritevole del primo posto nel girone. Il punteggio (24-3 per i meneghini) la dice lunga sull’andamento della partita, complice anche qualche errore dei torelli che sembravano in clima “fine settimana di centro estivo”. Nonostante la giornata storta, però, ci sono state delle note positive, per i Bulls: buone alcune corse sulle basi e… l’esecuzione di un paio di bei bunt, che hanno permesso ai torelli di entrare in base e da cui poi sono anche scaturiti i punti.

Poi Rescaldina si è messa al lavoro per preparare il torneo di Porto Sant’Elpidio di fine luglio e programmato dai Bulls in formazione mista tra U12 e U13; e con tre rinforzi in prestito da Codogno e Brescia, per questo evento che ogni anno rappresenta una occasione per confrontarsi con altri pari età da tutta.

14082022