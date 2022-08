x x

GERENZANO – Ha sede a Gerenzano la comunità terapeutica Frida Kahlo che accoglierà fino a otto pazienti donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni (con due posti in deroga a minorenni prossime alla maggiore età). Frida Kahlo è una comunità riabilitativa a media assistenza, specifica per il trattamento residenziale del disturbo di personalità borderline.

La struttura ha iniziato l’inserimento delle prime pazienti nel mese di giugno, è gestita dalla Cooperativa “La Clessidra” ed è una delle novità più significative sviluppate dal progetto internazionale Young Inclusion per l’inclusione giovanile attraverso il consolidamento delle community-care.

E’ la prima struttura di questo tipo in Italia che offre un trattamento specifico per tutti i casi di alienazione e disagio che spesso portano anche a comportamenti autolesivi. Finora le pazienti venivano inserite in strutture psichiatriche dove è più difficile che trovino cure specifiche. La comunità Frida Kahlo ha un modello terapeutico che persegue l’obiettivo della remissione della sintomatologia specifica del DPB e la promozione del paziente come co-autore della propria cura e della propria qualità di vita. E’ una piccola clinica dove operatori e pazienti vivono la propria quotidianeità condividendo gli spazi (è una normale casa con cucina, soggiorno, camere e bagni) con orari le per terapie e per le diverse attività. L’iniziativa portata avanti dalla cooperativa “La Clessidra” ha ottenuto anche un finanziamento regionale.

L’iniziativa, seguita da vicino dall’assessore ai Servizi Sociali Dario Borghi e dall’Amministrazione che hanno “intenzione monitorare la situazione e chiedere incontri periodici informativi di confronto ed approfondimento alla comunità che ha gestito in proprio il percorso che ha portato all’ apertura della nuova struttura”.

