SARONNO – Ha quindici anni e vagava senza meta per il centro della città degli amaretti. L’ha trovato, un marocchino regolarmente residente in città, che l’ha avvicinato. Poche domande gli hanno permesso di capire che il ragazzino era solo senza nessuno che si occupasse di lui. Così il marocchino l’ha convinto a lasciarsi aiutare. Lo straniero l’ha accompagnato al comando di piazza Repubblica. La polizia locale ha identificato il ragazzino che ha spiegato di essere sbarcato qualche settimana fa a Lampedusa. Il ragazzo ha spiegato di essere originario della Tunisia.

Non è stato chiarito come sia arrivato a Saronno e come mai si trovasse da solo nella città degli amaretti. Assodato che non aveva familiari o conoscenti in Italia gli agenti l’hanno accompagnato a Busto Garolfo in una comunità dedicata ai minori.

