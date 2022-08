Vigili del fuoco in lutto per la scomparsa di Alessio Toldi

BUSTO ARSIZIO – I vigili del fuoco del comando di Varese danno il “triste annuncio della prematura scomparsa del collega Alessio Teoldi in servizio al distaccamento di Busto e Gallarate”. Teoldi era nato a Gallarate il 2 febbraio del 1978 e “figlio d’arte”, da sempre nella famiglia dei pompieri. Ha prestato servizio prima durante il servizio di leva come vigile ausiliario, poi come vigile temporaneo fino a quando è stato assunto come vigile permanente nel Corpo Nazionale il 20 dicembre del 2017.

“I colleghi tutti si uniscono al dolore della famiglia, al papà Francesco e al fratello Massimo che presta servizio anche lui nella sede di via Sempione” scrivono i vigili del fuoco del comando provinciale.

