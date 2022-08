x x

VARESE – “Pronto il programma di Azione e Italia Viva, un progetto politico chiaro con proposte realizzabili e non un libro dei sogni. Ma sicuramente vogliamo che il nostro Paese, a partire dalle giovani generazioni, ricominci a sognare e ad avere fiducia”. A parlare Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Questo programma è una base di partenza, a cui sono orgogliosa di avere dato il mio contributo in diversi passaggi, ma che deve essere necessariamente arricchita dalla proposte territoriali e dal contributo che ciascuno vorrà dare. Apriamo un dibattito nel Paese sui temi veri, quelli della vita di ogni giorno delle famiglie, delle imprese, delle associazioni, dei sindaci.

(foto: la parlamentare locale, Maria Chiara Gadda)

19082022