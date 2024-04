Città

SARONNO / VENEGONO INFERIORE – Da settembre 2023 la comunità pastorale di Saronno ospita quattro giovani seminaristi di terza teologia: Alessandro Rossi, Samuele Martinelli, Giovanni Valli e Andrea Bassi. Svolgono il loro servizio tra la città di Saronno (Alessandro e Samuele) e altri paesi del circondario: Giovanni è a Seveso mentre Andrea è a Cesano.

In occasione della festa del 1 maggio, che si svolge in seminario a Venegono Inferiore da molti anni, i seminaristi hanno voluto invitare tutti i saronnesi con l’occasione di conoscere di far la realtà del seminario, per vistarlo e passare del tempo in compagnia.

Alessandro, nell’estendere l’invito a tutti, ricorda che “sarà l’occasione di poter rivedere seminaristi che sono passati da Saronno negli ultimi anni e anche di salutare Federico Bisi, seminarista saronnese che studia anche lui in terza teologia e che sta svolgendo il suo servizio a Malnate anche se vive a Lurate Caccivio”.

“Il programma della festa prevede la messa alle 10.30 in Basilica celebrata dall’arcivescovo Delpini. A seguire tornei di calcio e pallavolo (ci si può iscrivere con la squadra del proprio oratorio) e stand gastronomici e per bambini. Nel pomeriggio c’è la possibilità di visitare il seminario con delle guide d’eccezione: i seminaristi si mettono a disposizione di chi vorrà visitare la struttura e racconteranno la propria testimonianza vocazionale” ha spiegato Samuele.

All’interno della festa c’è anche la possibilità di conoscere e scoprire realtà delle parrocchie milanesi che esporranno le proprie bancarelle nei quadriportici: si parla di associazioni parrocchiali di volontariato tra cui sarà presente la base scout della Colombara di Saronno (associazione scout con in progetto di realizzare la sede scout).

Nel pomeriggio ci sarà uno spettacolo di musica e la presentazione dei candidati, diaconi che diventeranno preti a giugno.

È possibile anche partecipare all’estrazione della lotteria, comprando i biglietti direttamente in seminario: “Ci sono numerosi premi tra cui una smart tv 55 pollici, biglietti per visitare il duomo, aperitivi a Milano, ingressi omaggio per Gardaland e per l’acquario di Genova e tanti altri premi. Ce n’è proprio per tutti. Speriamo di vedervi il primo maggio” è l’invito rivolto alla comunità saronnese da Giovanni e Andrea.

La festa si concluderà con una preghiera insieme all’arcivescovo Mario Delpini.

“C’è la possibilità di cenare in seminario e alle 20.45 ci sarà il concerto di Gianluca Sambataro e Rejois Gospel Choir. Tutti gli spazi della festa sono al coperto perciò in caso di brutto tempo la giornata si svolge regolarmente”.

