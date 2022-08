x x

TRADATE – L’ex sindaco di Tradate e senatore uscente Stefano Candiani è tra i leghisti candidati per la tornata elettorale del 25 settembre. Candiani è candidato al uninominale per il Senato. Una conferma per il tradatese che è stato anche sottosegretario agli Interni del Governo Conte.

Nelle liste della Lega ci sono anche il ministro Giancarlo Giorgetti correrà nel collegio Valtellina Alto Lago – Sondrio, che sembra blindato, in provincia di Varese nell’uninominale a Camera e Senato sono stati candidati rispettivamente il confermato tradatese Stefano Candiani e Massimiliano Romeo, monzese, capogruppo alla Camera. Per quanto riguarda il listino plurinominale, in cima al quale ci sarà Umberto Bossi, sicuro di tornare a Roma, in terza posizione Matteo Bianchi sarebbe (da dove molto difficilmente sarà eletto) dietro a un altro nome, che potrebbe non essere della nostra provincia.

