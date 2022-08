x x

SARONNO – Riaprirà domani mattina, lunedì 22 agosto, l’hub vaccinale organizzato nell’ex scuola Pizzigoni in via Parini. La struttura dove sono in corso le vaccinazioni soprattutto per la quarta dose delle categorie fragili e per gli over 60 aveva chiuso per il periodo estivo lo scorso 29 luglio.

L’Amministrazione aveva previsto la chiusura dell’intero mese di agosto ma l’Ats Insubria, alla luce della risalita estiva dei contagi, ha chiesto a Medici Insubria (che gestisce la struttura) e all’Amministrazione di organizzare l’apertura anche per gli ultimi giorni di agosto.

Medici e volontari si sono organizzati e da domani l’hub vaccinale sarà aperto al mattino dalle 8 alle 12. Per sottoporsi alla vaccinazione è necessario prenotarsi ma sono ancora disponibili dei posti. La struttura ha un nuovo layout, ossia una nuova disposizione delle diverse aree, per garantire un miglior servizio più calibrato sulle attuali necessità del punto dei presenti.

