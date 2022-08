x x

SARONNO – Solo qualche sedia vuota tra le duecento disposte all’Amministrazione comunale in Villa Gianetti per il nuovo appuntamento dell’estate saronnese. Ieri sera la sera fresca ha sicuramente favorito la presenza al concerto di musica irlandese proposto dall’Amministrazione nell’mbito del programma estivo.

Ad esibirsi i “The Folking Bastard” una line-up ridotta di Uncle Bard & The Dirty Bastards, che ha proposto canzoni proprie e grandi clssi, ballads e set di brani che hanno permesso a pubblico ad assaporare l’atmosfera più autentica del pub irlandese. Questa formazione di artisti ha tenuto concerti in tutto il mondo: spicca la loro partecipazione al Dublin Fest in Ohio, il festival di musica irlandese più importante degli Stati Uniti

Una serata entrata subito nel vivo coi saronnesi chiamati a battare le mani, tanti i presenti che non si sono fatti ripetere due volte l’invito contribuendo alla buona riuscita della serata. Tra i presenti anche l’assessore alla Cultura Laura Succi e quello alla Mobilità Franco Casali.

Diverse le persone che in centro per un gelato o una birra sono passati dalla Villa godendosi un paio di canzoni in piedi in fondo al cortile della Villa, creando un continuo viavai.

