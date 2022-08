x x

SARONNO – ROVELLO PORRO – Sono stati più di 600 gli aforismi arrivati da tutta Italia per il concorso promosso dall’associazione Helianto. L’aforisma vincitore è di Claudio Tonini

“Il gusto della vita si assapora leccandosi le ferite”

La motivazione della giuria la seguente: “Aforisma che gira nella testa del lettore dalla prima lettura. Parole intriganti che aprono a molteplici interpretazioni, probabilmente diverse da quelle di chi lo ha scritto. Una frase, vera, dolente, che necessita una sosta, un ripensamento. Mischia il bisogno di contemplare quello che si sta vivendo a quello di superare cio’ che ci ha ferito. Si puo’ guardare le ferite altrui senza soffermarsi sulle proprie? E’ la cura del proprio dolore l’unico modo per rendersi conto che si sta vivendo. Uno scritto potentissimo, senza ironie, ma dalla forte introspezione“.

L’aforisma vincitore sarà pubblicato su Edizioni PulcinoElefante in una plaquette accompagnata da una piccola opera d’arte.

