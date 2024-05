Città

SARONNO – Ultimi giorni per aderire al bando indetto dal Comune di Saronno per l’assegnazione, ad operatori ambulanti degli stalli ancora liberi al mercato rionale del venerdì di Cassina Ferrara. L’obiettivo è quello di aumentare le presenze dei venditori ed offrire un servizio ai cittadini residenti nel quartiere.

Le domande degli interessati devono essere presentate entro il prossimo mercoledì 15 maggio: per informazioni, modulistica e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito internet comunale nella sezione “Avvisi”.

Il Comune spera in questo modo di trovare nuovi operatori per rilanciare il mercato rionale, che sta soffrendo della carenza di ambulanti; non sono infatti in molti quelli che decidono di partecipare al piccolo mercato di Cassina Ferrara, che d’altra parte costituisce un riferimento importante per gli abitanti nel periferico rione.

