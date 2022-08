x x

CAPRIATE – Sulle bellissimo sintetico del centro sportivo di Capriate nella Bergamasca ieri pomeriggio la prima uscita stagionale del “nuovo” Fbc Saronno che si sta prteparando al prossimo campionato di Promozione. I biancocelesti hanno affrontato la Trevigliese, squadra che punta alle zone di vertice nella categoria superiore, in Eccellenza. Primo tempo equilibrato e finito 1-0 per la Trevigliese; quindi una girandola di sostituzione nella ripresa, qualche errore in copertura e finale di 3-1 per la compagine orobica, rete saronnese di Di Noto.

I prossimi appuntamenti

Per il Saronno oggi, domani e venerdì allenamenti dalle 19 al centro sportivo di via Dante a Cesate, con rientro degli acciaccati Malaspina e Brighenti; mercoledì alle 20 altra amichevole nella Bergamasca, a Cisano contro i locali della Cisanese (Eccellenza) e sabato debutto in Coppa Italia a Lazzate nello stadio di via Laratta contro la Besnatese. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.

(foto Fbc Saronno)

22082022