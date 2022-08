x x

VARESE – “Per la lista “Italia Viva – Azione” è una giornata doppiamente importante perché l’inizio della campagna elettorale sancisce anche la nascita di un progetto politico ambizioso alternativo alle coalizioni di destra e di sinistra, basato su un programma europeista e riformista chiaro e coerente che mette al centro senza ipocrisie i temi chiave per il futuro del Paese come il lavoro, le imprese, le politiche per i giovani e la famiglia, il sociale, la sostenibilità e il rilancio della produzione e degli investimenti”. A parlare la parlamentare del Varesotto, Martia Chiara Gadda, esponente di Italia Viva.

Dicono da Italia Viva-Azione: “Il terzo polo è la vera novità di questa campagna elettorale. Non siamo interessati a contrapposizioni ideologiche, e tantomeno a proporre irrealizzabili libri dei sogni che durano il tempo della campagna elettorale o peggio rischiano di pesare come un macigno sulle spalle dei nostri giovani. L’inflazione, il caro prezzi, la crisi alimentare ed energetica, i problemi quotidiani che vivono i cittadini, le imprese, i sindaci, e il terzo settore, meritano serietà, concretezza e il coraggio di mettere in campo riforme e investimenti necessari per fare ripartire il Paese. Siamo molto soddisfatti della squadra composta a Varese, perché ogni candidato rappresenta con la sua azione politica e il proprio vissuto personale i temi di cui ci faremo portatori sul territorio e in parlamento”.

Così i candidati della lista “Italia Viva – Azione” della provincia di Varese.

La presentazione dei candidati sarà sabato 27 agosto alle 11 a Varese (a breve seguiranno indicazioni sul luogo dell’evento)

Di seguito elenco completo dei candidati:

Circoscrizione Lombardia 2

Collegio Plurinominale Camera

1. Maria Chiara Gadda

2. Mauro Del Barba

3. Sonia Serati

4. Carlo Alberto Coletto

Collegio Uninominale Camera, Varese

1. Guido Bonoldi

Collegio Uninominale Camera, Busto Arsizio

1. Gianluigi Farioli detto Gigi

Collegio Plurinominale Senato

1. Giusy Versace

2. Ivan Scalfarotto

3. Monica Colombo

4. Angelo Leva

Collegio Uninominale Senato

1. Giusy Versace

(foto: Maria Chiara Gadda)

22082022