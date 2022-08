x x

SARONNO – Incidente stradale nella notte in piazza Indipendenza a Saronno: all’1.20 l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere un uomo di 38 anni, che era caduto dalla bicicletta. Un episodio per fortuna senza gravi conseguenze, il saronnese è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazza Borella ma per esser emedicato di solo lievi contusioni. Vicenda dunque che si è conclusa con un certo allarme ma con il ciclista un po’ malconcio ma senza gravi conseguenze per l’accaduto, che non è passato inosservato da parte di chi abita in zona, che hanno visto arrivare i mezzi di soccorso.

(foto archivio)

22082022