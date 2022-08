x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

“Sono aperte dall’8 agosto le iscrizioni per i corsi di attività motoria organizzati dall’Azienda “Solaro Multiservizi”. Possono iscriversi in questa prima fase i cittadini che hanno già frequentato i corsi nell’anno 2021/2022. Le suddette iscrizioni si ricevono presso il Comune di Solaro – ufficio servizi sociali – preferibilmente inviando la modulistica compilata all’indirizzo mail: [email protected] o allo sportello (senza appuntamento) negli orari di apertura del servizio.

In allegato: modulo di iscrizione, consenso al trattamento dei dati.”

