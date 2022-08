x x

CISLAGO – Oltre 5 mila euro è la sanzione emessa oggi dalla polizia locale di Cislago guidata dal comandante Marco Cantoni a carico di un automobilisto che stava attraversando il territorio comunale su una vettura senza assicurazione e senza aver mai conseguito la patente.

E’ successo stamattina, martedì 23 agosto, quando durante gli ordinari servizi di polizia stradale, intensificati nel periodo estivo, è stato fermato un veicolo. L’autovettura risultava priva di copertura assicurativa e il conducente, un cittadino di origine egiziana, non aveva mai ottenuto la patente. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e a sequestro amministrativo ritirando i documenti di guida, mentre l’uomo è stato sanzionato con una ammenda di oltre 5.000 euro che in caso di recidiva si trasformerà in una violazione di carattere penale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn