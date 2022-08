x x

SARONNO – Il sindaco emerito, ed attuale presidente del consigliere comunale Pierluigi Gilli ricorda la figura del concittadino Jeff Longoni, della cui scomparsa si è avuta notizia oggi.

Giuseppe Longoni, che per tutti era Jeff, soprannome simpatico come lui stesso, fu consigliere comunale nel quinquennio 1999-2004, durante la mia prima amministrazione. Benché lui fosse fieramente all’opposizione, si instaurò un sereno e stimato rapporto personale, in forza del quale si ragionava insieme spesso della nostra città e di quanto fare per migliorarla, con il senso di collaborazione che nasce spontaneamente tra chi considera l’attività politica un servizio alla propria comunità. Sono davvero addolorato per la sua dipartita, che ci priva di un vero saronnese, che al di là di un aspetto a volte burbero, celava un profondo senso di vicinanza e solidarietà per tutti i suoi concittadini, che sempre congedava con un quieto, simpatico sorriso. Le condoglianze mie e del consiglio comunale alla sua famiglia.

(foto: il sindaco emerito e presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli)

23082022